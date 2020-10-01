2020/10/01 | 23:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعزي بوفاة "بابا الشيخ " ويصفه برجل السلام والثبات في الأوقات العصيبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/01 | 23:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعزي بوفاة "بابا الشيخ " ويصفه برجل السلام والثبات في الأوقات العصيبة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعزي بوفاة "بابا الشيخ " ويصفه برجل السلام والثبات في الأوقات العصيبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).