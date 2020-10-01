في خطوة مفاجئة.. تركيا توقف الرحلات الجوية مع العراق

2020/10/01 | 23:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الخميس، عن قرار تركي بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا.

وذكر اعلام الهئية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (1 تشرين الاول 2010)، انه "تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لجميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك مسافرينا الكرام بأنه تم ابلاغها من قبل سلطة الطيران المدني التركي بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا، إبتداء من يوم السبت الموافق 2020/10/3 والى أشعار آخر بحسب تعليمات الجهات الصحية التركية".

واضاف، ان "السلطة تؤكد في الوقت ذاته: أنه سيكون هناك استثناء من ذلك القرار بخصوص عودة مواطنينا العراقيين من تركيا إلى بغداد، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".

ا.ح

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