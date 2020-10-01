وزير الداخلية: القبض على عصابة نفذت 21 عملية سرقة للعجلات ببغداد

2020/10/01 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، إلقاء القبض على عصابة نفذت 21 عملية سرقة للعجلات في بغداد، من قبل مكافحة اجرام بغداد.

وقال الغانمي في بيانه الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أبطالنا في مكافحة اجرام بغداد يوجهون صفعة جديدة للجريمة، بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة متورطة بسرقة العجلات تحت تهديد السلاح".

وأضاف أنه "قد اعترف أفرادها بتنفيذهم ٢١ عملية سرقة للعجلات في أماكن مختلفة من العاصمة وبيعها في محافظات أخرى".

وختم وزير الداخلية قائلاً "شكري وتقديري لكم أيها الشجعان في مديرية مكافحة اجرام بغداد، بوركت سواعدكم".

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