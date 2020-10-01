رئيس الجمهورية يعزي برحيل الأب الروحي للديانة الإيزيدية: نثمن مواقفه في مواجهة الظلم والإر

2020/10/01 | 23:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدّم رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، تعازيه الى أبناء الديانة الايزيدية بوفاة الأب الروحي للايزيديين البابا شيخ "خرتو حجي إسماعيل".



وفي ما يلي نص التعزية:

بألم وحزن بالغين تلقينا نبأ وفاة سماحة البابا شيخ خرتو حجي إسماعيل، الاب الروحي للديانة الأيزيدية في العراق والعالم.

في هذه المناسبة الأليمة، نثمّن المواقف الوطنية للمغفور له في مواجهة الظلم والإرهاب، ومواقفه الإنسانية وحكمته في مواجهة جرائم داعش بحق أهلنا واخواننا واخواتنا من الايزيديين.

ونستذكر في المناسبة ايضا، الدور التاريخي والتعاطي الابوي الفطن لسماحته، في قضية الناجيات الايزيديات وتخفيف الأعباء عليهن بكل ما اوتي من قوة، وإيصال صوتهن الى المجتمع الدولي، ما جعله في المقابل محط انظار العالم اجمع، ليصبح رمزاً للتسامح والتآخي والتعايش بين أطياف الشعب المختلفة.

أقدّم أعمق التعازي الى ذوي الفقيد والديانة الإيزيدية والى العراق اجمع، ونسأل الباري بأن يرحمه بواسع رحمته ويكون من اهل الجنة، وان ينعم على ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

برهم صالح

رئيس الجمهورية

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