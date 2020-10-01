بهاء الحريري يدعو لترتيب البيت اللبناني

2020/10/01 | 23:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشدد شقيق رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، خلال اللقاء على ضرورة إعادة ترتيب البيت اللبناني "بشكل مفصل عن حزب الله وأمراء الحرب"، على حد وصفه.

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