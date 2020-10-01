أول اختطاف لناشط مع استئناف الاحتجاجات في ذكراها السنوية

2020/10/01 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-الزمان قال مصدر في تنسيقيات المحتجين السلميين ان مسلحين مجهولي الهوية قاموا بأول عملية اختطاف لناشطين بعد استئناف التظاهرات في ذكراها السنوية ، واضاف المصدر انه تم اختطاف الناشط احمد الحلو قرب شارع المطار ، شارع المعمل في الكوفة .فيما تظاهر آلاف العراقيين الخميس في ساحة التحرير ببغداد وفي عدد من الساحات […]

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