الكاظمي: بابا شيخ كان سنداً للتآخي والمحبة

2020/10/01 | 23:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى رئيس الوزراؤ الاتحادي اليوم الخميس، الشعب العراقي وابناء الديانة الايزيدية برحيل الاب الروحي والمرجع الديني الأعلى لعموم الأيزيديين في العالم، خرتو حاجي إسماعيل.

وكان الموت قد غيّب في وقت سابق من اليوم الخميس، المرجع الديني الأعلى وعضو المجلس الروحاني، (خرتو حجي اسماعيل) والملقب بـ"بابا شيخ"، في احدى مستشفيات اربيل ، عن عمر ناهز 87 عاما.

وقال الكاظمي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ببالغ الأسى والشَجن، ننعى الى الشعب العراقي عامة، ولأبناء الديانة الأيزيدية الكرام رحيل سماحة بابا شيخ، المرجع الديني الأعلى، والأب الروحي لعموم الأيزيديين في العالم، خرتو حاجي إسماعيل.



تغمّده الباري بمغفرته وواسع رحمته.

واضاف: بهذه المناسبة الأليمة، نعرب باسم أطياف الشعب العراقي المتآخية كافة، عن التضامن الوجداني مع ذوي الراحل ومحبّيه وسائر الأيزيديين، وتقاسم الحزن كما نتقاسم المصير والعيش المشترك في هذا الوطن المعطاء.

واشار رئيس الوزراء الاتحادي الى، ان الراحل الكبير كان سنداً للتآخي والمحبة، ورجل دينٍ ذي ثراءٍ روحاني أغنى بعمره المبارك قواسم الحياة الكريمة في هذه الأرض الطيبة، مثلما كان رجل سلامٍ وثبات في أوقات عصيبة مرّت على العراقيين وهم يواجهون أعتى شرور داعش وهمجيتها.

واختتم الكاظمي بيانه، "طيّب الله ثرى الراحل، مثلما ستطيب ذكراه وأعماله التي تركت أثراً نَزِهاً في القلوب والأنفس".

إنا لله وإنا إليه راجعون

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء‌

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