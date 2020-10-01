2020/10/01 | 23:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – قال المحلل سياسي نجاح محمد علي ،الخميس، انا ضد اسقاط نظام صدام من قبل الاحتلال ، مؤكدا ان خط تقوده السفارة الامريكية هو من عمل على الترويج للتظاهرات واوضح محمد علي لـبرنامج “ابعاد اخرى”،تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني “،”انا لست مع تظاهرات تشرين لكني ضد العنف”،مبينا ان “موقفي من حسين شريعتمداري […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد علي : خط تقوده السفارة الامريكية هو من عمل على الترويج للتظاهرات المركز الخبري الوطني.

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