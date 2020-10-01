أمطار تشهدها 5 مناطق في العراق اعتبارا من يوم غد الجمعة

2020/10/01 | 23:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى اجواء غائمة جزئيا في مناطق من شمال وجنوب البلاد، مع فرص هطول زخات من الأمطار في 5 مدن صباح ونهار الجمعة.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (1 تشرين الأول 2020)، انه "متوقع استمرار الاجواء الرطبة في جنوب البلاد خلال نهار ومساء يوم الجمعة، وخلال ساعات المساء والليل وفجر السبت تبدأ الرطوبة بالتناقص وتتحول الرياح الى الاتجاه الشمالي الغربي تدريجيا حسب التحديثات الاخيرة للخرائط الجوية، وستشهد الرياح تقلبات منتصف الأسبوع".

وعن اخبار الامطار، أوضح: "اجواء غائمة جزئيا في مناطق من شمال وجنوب البلاد، فرص هطول زخات من الامطار واردة في مناطق من نينوى، ودهوك، واربيل ، وشمال الانبار، ومناطق من السليمانية صباح ونهار الجمعة".

وتوقع عطية، ان "تتوقف فرص الامطار يوم السبت وربما تشهد السليمانية هطول خفيف، لكن تعود فرص الامطار شمال البلاد يوم الاحد ولتمتد ايضا نحو مدن الوسط وربما تشمل العاصمة بغداد بهطول خفيف الاحد ليلا او فجر الاثنين"، أما "اخبار درجات الحرارة، فلا يوجد تغيير في كافة المدن".

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