قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

2020/10/01 | 23:49 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهات "نارية" أبرزها برشلونة ويوفنتوس.

وأقيمت القرعة حسب القوانين المعتادة بدون تغييرات كبيرة، باستثناء الظروف التي تحيط بلعبة كرة القدم خلال جائحة كورونا والتي ستتسبب في غياب الجماهير عن المدرجات لفترة من الوقت.

وتأتي نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات كالتالي:

1- بايرن ميونيخ – أتلتيكو مدريد – سالزبورخ

2- ريال مدريد – شاختار- انتر ميلان

3- بورتو – مان سيتي- اولمبياكوس

4- ليفربول – أياكس- اتلانتا

5- إشبيلية – تشيلسي- كراسندار

6- زينيت – دورتموند- لاتسيو

7- يوفنتوس – برشلونة - دينامو كييف

8- باريس سان جيرمان – مان يونايتد- لايبزيج

وتم تقسيم الفرق إلى 4 مستويات، في كل مستوى 8 فرق، ويمنع أن يقع فريقان من نفس الدولة في نفس المجموعة، المستوى الأول يضم أبطال الدوريات وأبطال البطولات القارية لأوروبا، ثم يتم تصنيف الأندية بناء على مركزها في ترتيب الأندية الأوروبية من اليويفا.

المستوى الأول: بايرن ميونخ، إشبيلية، ريال مدريد، ليفربول، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، زينيت الروسي، بورتو البرتغالي.

المستوى الثاني: برشلونة، مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، مانشستر يونايتد، بوروسيا دورتموند، تشيلسي، شاختار، دونيتسك، أياكس أمستردام.

المستوى الثالث: دينامو كييف، سالزبورج النمساوي، لايبزيج، إنتر ميلان، أوليمبياكوس، لاتسيو، كراسنودار، أتلانتا.

المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو، مارسيليا، كلوب بروج، بوروسيا مونشنجلادباخ، إسنطبول باشاك شهير، ميديتيلاند، رين، فيرنتسفاروشي.

وستنطلق مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم 20 تشرين الأول، وستستكمل الجولة الأولى في 21 تشرين الأول من العام الحالي"، وسيختتم دور المجموعات في الجولة السادسة من كل مجموعة يوم 9 كانون الاول من العام الحالي.

ويعتبر دور المجموعات من العام الحالي مضغوطا بشكل أكبر من السنوات الماضية حيث كان ينطلق في منتصف شهر أيلول من كل عام، وسبب هذا التأخير هو جائحة كورونا التي لم تسمح بانتهاء مباريات الموسم الماضي في موعدها.

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