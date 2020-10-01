المكتب السياسي: بابا شيخ كان شخصية وطنية

2020/10/01 | 23:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، بيانا بوفاة اللمرجع الديني الأعلى والاب الروحي للايزيديين، (خرتو حجي اسماعيل) والملقب بـ"بابا شيخ".

وجاء في بيان المكتب السياسي: بألم وحزن بالغين تلقينا نبأ رحيل بابا شيخ الاب الروحي للايزيديين في اقليم كوردستان والعالم.

كان الراحل شخصية كبيرة روحانية ذو احترام من قبل المجتمع الايزيدي، وكان له الدور الكبير والعميق في جسد السلم المجتمعي والتعايش السلمي.

بالاضافة الى ذلك، كان شخصية وطنية ومن عائلة مناضلة في صفوف الثورة الجديدة لشعبنا واخ للشهيد القيادي حسن بابا شيخ.

وبهذه المناسبة الأليمة باسم المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني نبعث التعازي والمواساة الى الاخوات والاخوة الايزيديين في كوردستان والعراق والعالم، ونؤكد لهم مشاركتنا لاحزانهم.

ندعو من الباري عز وجل ان يلهم الجميع الصبر والسلوان، وان يبعث روح المحترم الراحل بابا شيخ السلام وان يخلده في تأريخنا وان يبقي اسمه بشكله الكبير.

المكتب السياسي

للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة‌

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