وفاة شيخ المذيعين العراقيين نهاد نجيب

2020/10/02 | 00:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

توفي مساء اليوم شيخ المذيعين العراقيين نهاد نجيب.

ويعد نجيب الذي عرف بصوتهِ الإذاعي الرخيم أحد أبرز المذيعين المخضرمين الذين تركوا حضورا كبيراً في ذاكرة الجمهور العراقي والعربي.

وتخرج على يديه العديد من المذيعين العرب في الجزائر وليبيا والكويت وغيرها./انتهى3

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