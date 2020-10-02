وزير الخارجيّة يؤكد أنّ العراق مُلتزم بمُواصَلة تمكين المرأةو النُهُوض بواقعها عبر تبنّي خطة التنمية الوطنيّة

2020/10/02 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ عَدَّ وزير الخارجيّة فؤاد حسين تمكينَ المرأةِ، ومُشارَكتَها الفعّالةَ على قدمِ المُساواةِ مع الرجلِ بما في ذلك المُشارَكةُ في عمليّةِ صنعِ القرارِ، وبُلُوغُ مواقعِ السلطةِ منَ الأمورِ الأساسيّةِ في تحقيقِ المُساواةِ، والتنميةِ، والسلامِ.واكد الوزير في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الافتراضيّ رفيع المُستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالميّ الرابع المعنيّ بالمرأة بحسب بيان لوزارة الخارجية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان ,أنّ العراق يعملُ على تعزيزِ مفهومِ التمييزِ الإيجابيِّ لصالحِ النساءِ، وتمكينِهِنَّ اقتصاديّاً، وسياسيّاً، واجتماعيّاً ".ولفت إلى أنّ , المرأة العراقيّة أدَّت دوراً مُهمّاً وبارزاً عَبرَ المُشارَكةِ الفعليَّةِ في التواجُدِ في جبهاتِ القتالِ، علاوةً على دورِها المحوريّ في تعزيزِ السلمِ المُجتمَعيّ، وإرساءِ ثقافةِ التسامُحِ، ومُواجَهة النعرات الطائفيّة والعنصريّة التي يستندُ عليها الإرهاب.وكشف الوزير عن أنّ ,الحُكُومة العراقيّة أصدرت عدداً من القرارات التي تُساهِم في تحقيق الأهداف المرجوّة، ومنها: تشكيل المجلس الأعلى للمرأة يتولّى إدارة جميع الدوائر والهيئات المعنيّة بالمرأة، وجَعْلها تعمل تحت قيادة مُوحَّدة، ومشروع قانون الناجيات الذي قدَّمته رئاسةُ الجمهوريّةِ عامَ 2019 إلى مجلسِ النوابِ.



ويهدف إلى تأهيل ورعاية الناجيات من الإيزيديات اللواتي اختطفهنَ عصاباتِ داعش الإرهابيّ، وتحرَّرْنَ منه، وفي الرابعِ من شهرِ آب الجاري قدّم مجلس الوزراء مشروع قانون مناهَضة العنف الأسريّ إلى البرلمان؛ لتنشئة الأجيال القادمة من الأطفال في بيئة أسريّة خالية من العنف تُعزِّز الثقة في نُفُوسِهِم؛ ليكونوا قادة حقيقيِّين يُعتمَد عليهم في بناء المستقبل، مُشدّداً على أنّ العراق التزم بمُواصَلة تمكين المرأة، والنُهُوض بواقعها عبر تبنّي خطة التنمية الوطنيّة 2018-2030، والخطةِ الوطنيَّةِ الأولى (2014-2018) الخاصّة بقرار مجلس الأمن 1325، وبصدد تبنّي الخطة الوطنيّة الثانية 2019-2022؛ لتوفير الدعم الصحِّي، والاقتصاديّ، والتعليميّ، ولاسيّما في المناطق المُتضرِّرة من الأعمالِ الإرهابيَّة، وتشكيل فريق التنمية البشريّة والاجتماعيّة لرصد ومراقبة تنفيذ رؤية العراق ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.وجدد وزير الخارجية التأكيد ,على أنَّ العراق مُلتزم بأن يكونَ أحد البلدان التي تعمل على بناء وتنفيذ برامج وآليّات تهدف إلى تمكين المرأة العراقيّة؛ لتتواجَد بفاعليّة في مراكز صنع القرار، وتكون قادرة على صنع مُستقبَل أفضل لها، ولبلدها"./انتهى2

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