تاهل نادي ارسنال للدور ربع نهائي كاس رابطة المحترفين الانكليزية

2020/10/02 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تاهل نادي ارسنال الى الدور ربع نهائي كاس رابطة المحترفين الانكليزية بعد فوزه على ليفربول بفارق ضربات الجزاء الترجيحية 5 -4 .وكان الوقت الاصلي انتهى بالتعادل السلبي./انتهى3

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