الدرجة الصفر للتكوين والبحث في الجامعة المغربية : كليات الإقتصاد نموذجا. - أحمد زوبدي

2020/10/02 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_زوبدي الدرجة الصفر للتكوين والبحث في الجامعة المغربية : كليات الاقتصاد نموذجا.



وأنا أتصفح بإمعان شعب و تخصصات دبلوم الإجازة و الماستر والدكتوراه في العلوم الاقتصادية بمختلف الكليات في المغرب, لاحظت وسبق أن سجلت ذلك منذ زمن خلى أن العلوم الإقتصادية, التي تعودنا على دراستها, قد تحولت إلى تقنيات التدبير ولم يفلت منها ولو شيء يذكر.هناك بعض الأساتذة المشكورين, وهم القلة الضئيلة, قد حاولوا الحفا ......





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