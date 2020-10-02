جمال عبد الناصر ..غصة وذكرى وضريح - جواد بولس

2020/10/02 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس جمال عبد الناصر ..



غصة وذكرى وضريحكان أيلول قبل خمسين عامًا شهر البكاء والندم، ففيه دفع الفلسطينيون ثمن دخولهم في إغواءات المغامرة الأولى، وفيه بكت الامة رحيل من أشعل حلم الوحدة المستحيلة.



خمسون عامًا مرت على وفاة جمال عبد الناصر والعرب ما زالوا يعيشون على أنوف رماحهم التي ورثوها من عصور الرمل، وفي فيء عباءاتهم الرثة؛ فما يرضي زيدهم يغضب عمرهم، تماما كما نشهد ونقرأ في هذه الايام وكلما ......





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