الشرقية تنعى شيخ المذيعين العراقيين الراحل نهاد نجيب 


الشرقية تنعى شيخ المذيعين العراقيين الراحل نهاد نجيب 
2020/10/02 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد – الزمان نعت قناة الشرقية شيخ المذيعين العراقيين نهاد نجيب الذي رحل  اليوم الخميس بعد مسيرة اعلامية اذاعية مشرفة قل مثيلها ابتدأها في العام ١٩٦٦ ببغداد .

ووصفت القناة في بيان نعيها الراحل بالاعلامي الكبير والمهني الوطني صاحب المبادىء العظيمة والمشرقة، واضاف البيان انه كان استاذا كبيرا تتلمذ على يديه كثير من المذيعين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرقية تنعى شيخ المذيعين العراقيين الراحل نهاد نجيب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرقية تنعى شيخ المذيعين العراقيين الراحل نهاد نجيب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links