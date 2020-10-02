2020/10/02 | 01:12 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة "شيخ المذيعين" العراقيين نهاد نجيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/02 | 01:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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