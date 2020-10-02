المشتركة تنفي اعتقال مطلقي الصواريخ على أربيل

2020/10/02 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - آمنة السلامي

نفت العمليات المشتركة اعتقال المجموعة الإرهابية التي استهدفت محافظة أربيل بعدد مِن الصواريخ.

وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الخميس، ان" التصريحات التي نسبت لقيادة العمليات باعتقال المجموعة الارهابية التي استهدفت محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة عجلة نوع كيا عار عن الصحة".

وطالبت القيادة وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة يوم امس بان مجموعة أرهابية ، اقدمت على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة وسقطت هذه الصورايخ شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين

واكدت صدور توجيهات عليا بتوقيف امر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري.

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