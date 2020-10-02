عاشق الثُرَيَّا (2) - محمد الرحالي

2020/10/02 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الرحالي وكتبت اسمك في المراسي يا أحلى قصص الهوى عذبني البعد دوخ راسي وعدت أغنيك القصيدة أبيت حالما بين الناس والعصفورة الجريحة تحصي أنفاسي وأمواج البحرتواسي ونجم الثريا يواسيني هل قمرا من الزمن القاسي يجتث من الحقول عاطفتي يقطع أشجاري وغراسي أيام أردتها ذهبا فعادت من نحاسعطلت ذاكرتي تلك النوازل أوقفت حواسي حتى القد ......





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