2020/10/02 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل كلما اتسعت قاعدة حزب العدالة والتنمية زاد غروره وتقوى تهديده للدولة .



ففي الدول الديمقراطية ، عريقة وفتية ، تساهم الأحزاب في تعزيز سمو الدستور وسيادة القانون أيا كان موقعها وحجمها .



بل تكون شريكا رئيسيا في إشاعة قيم المواطنة والتربية على احترام المؤسسات والاحتكام إلى القانون.فلا حزب في هذه الدول حرض ضد القوانين والمؤسسات الدستورية .



فحتى اليمين المتطرف في أوربا لا يستهدف أسس الدولة ومؤسساتها حتى و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حين يستعرض البيجيدي عضلاته على الدولة . - سعيد الكحل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حين يستعرض البيجيدي عضلاته على الدولة . - سعيد الكحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).