أرمينيا: إسقاط 4 طائرات مسيرة قرب العاصمة يريفان

2020/10/02 | 01:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/متابعة ..اكد رئيس أرمينيا نيكول باشينيان، إن بلاده أسقطت أربع طائرات مسيرة في إقليمين قرب العاصمة يريفان.العالم-اسيا الوسطى

وقال باشينيان على مواقع التواصل الاجتماعى إن أربع طائرات مسيرة ظهرت في الأجواء الأرمينية في إقليمي كوتايك وجغاركونيك، ودمرتها قوات الدفاع الجوي الأرمينية”.

واشار الى ان”احتدام الصراع مستمر مع أذربيجان لليوم الخامس على التوالي”.انتهى/25

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