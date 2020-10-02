واشنطن رحّلت جميع المتشددين الأميركيين المنتمين لتنظيم داعش

2020/10/02 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكملت الولايات المتحدة ترحيل جميع المتشددين الأميركيين الملاحقين لدعمهم تنظيم "داعش" والذين كانوا محتجزين في سوريا والعراق، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس، داعية بقية الدول إلى القيام بالمثل.

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