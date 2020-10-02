مجددا.. تركيا تعلق الرحلات الجوية الى العراق

2020/10/02 | 02:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت سلطة الطيران المدني التركية، الخميس، تعليق الرحلات الجوية الى العراق.

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