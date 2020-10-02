2020/10/02 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان نعت قناة الشرقية شيخ المذيعين العراقيين نهاد نجيب الذي رحل اليوم الخميس بعد مسيرة اعلامية اذاعية مشرفة قل مثيلها ابتدأها في العام ١٩٦٦ ببغداد .ووصفت القناة في بيان نعيها الراحل بالاعلامي الكبير والمهني الوطني صاحب المبادىء العظيمة والمشرقة، واضاف البيان انه كان استاذا كبيرا تتلمذ على يديه كثير من المذيعين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرقية تنعى شيخ المذيعين العراقيين نهاد نجيب وعائلته تناشد السفارة في تركيا والخطوط الجوية لنقل جثمانه الى ثرى العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرقية تنعى شيخ المذيعين العراقيين نهاد نجيب وعائلته تناشد السفارة في تركيا والخطوط الجوية لنقل جثمانه الى ثرى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).