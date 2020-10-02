2020/10/02 | 02:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليل الخميس الجمعة، عن أسفها لاستدعاء أرمينيا سفيرها لدى إسرائيل لمناقشة صفقات بيع أسلحة لأذربيجان وتقارير حول استخدامها للسيطرة على منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تعلق على استدعاء أرمينيا سفيرها بسبب تقارير حول "صفقات مع أذربيجان" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تعلق على استدعاء أرمينيا سفيرها بسبب تقارير حول "صفقات مع أذربيجان" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).