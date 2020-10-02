ثلاثية نظيفة لبرشلونة خارج قواعده رغم النقص العددي

2020/10/02 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعد الأداء المبهر لليونيل ميسي وأنسو فاتي في صمود برشلونة، الخميس، بعد بطاقة حمراء مبكرة للمدافع كليمو لينجليه والفوز 3-صفر خارج ملعبه على سيلتا فيغو، ليحقق انتصارين في أول مباراتين بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

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