تونس.. التحقيق في زفاف أقيم بمقبرة

2020/10/02 | 03:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثار إقامة حفل في مقبرة تونسية انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة للتحرك، والأمر بفتح تحقيق في الحادثة.وأمرت النيابة العامة بالمهدية جنوب تونس، بفتح تحقيق لانتهاك حرمة المقابر، كما تعهدت الشرطة في المدينة بمتابعة القضية، حسبما نقلت صحيفة “الشروق” التونسية عن الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد […]

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