قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام

2020/10/02 | 03:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لقبت ببرنسيسة الغناء العربي، هي واحدة من أشهر المغنيات على الساحة العربية وتعد من أكثر الفنانات الرائدات نجاحا في تاريخ الموسيقى الشرقية المعاصرة وفي العالم العربي، شاركت في برنامج الهواة استديو الفن، قدمت أول أغانيها الخاصة في البرنامج هي “طير اليمامة” التي سجلتها في أول ألبوماتها “ساكن”، هي الفنانة اللبنانية ذات الجنسية الإماراتية […]

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