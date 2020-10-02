وفاة بابا الشيخ في العراق

2020/10/02 | 03:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توفي امس الخميس الأب الروحي للديانة الإيزيدية في العراق والعالم خرتو حجي إسماعيل الملقب بـ “بابا الشيخ”، عن عمر ناهز 87 عاما في مستشفى بمحافظة أربيل العراقية.والشيخ هو المرجع الديني الأعلى وعضو المجلس الروحاني للديانة الإيزيدية.وولد بابا الشيخ في قرية إيسفنة في قضاء شيخان من عائلة دينية، وأصبح المرجع الديني الأعلى […]

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