وفاة إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي بعد حرقها أثناء بثها فيديو- صور

2020/10/02 | 03:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توفيت أحد مشاهير السوشيال ميديا في الصين لامو، بعد إصابتها بحروق في 90٪ من جسدها بعد أن قام زوجها السابق بغمرها بالبنزين وإضرام النار فيها أثناء بثها المباشر.وفقا لما ورد في صحيفة ” ميرور” البريطانية ، ان لام كانت تبث مقطع فيديو مباشر و تتحدث إلى متابعيها من خلال الهاتف و إذا […]

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