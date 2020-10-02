"تشمل فرض عقوبات".. توافق أوروبي على توجيه رسالة حازمة لتركيا 

2020/10/02 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة بعد اجتماع لزعماء الكتلة المؤلفة من 27 دولة إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على أنقرة إذا استمرت "الاستفزازات والضغوط" التركية في شرق البحر المتوسط.

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