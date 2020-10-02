بسبب كورونا.. الأردن ينفي الاستعانة بـ المصلي الخفي

2020/10/02 | 03:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن امس الخميس، ما تداوله وسائل إعلام ومواقع تواصل من معلومات حول إطلاق ما يسمى بـ “المصلي الخفي” لمراقبة مدى التزام المصلين بالمساجد، بالإجراءات الخاصة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.ووفقًا لوكالة “عمون” الأردنية، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حسام الحياري، إن ما يتم تداوله عن “المصلي الخفي” […]

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