قبل أيام من إطلاقها.. تسريبات تستعرض معلومات جديدة حول سلسلة iPhone 12

2020/10/02 | 03:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / مع اقتراب الإعلان عنها، تستمر الشائعات في الظهور حول سلسلة هواتف آبل المنتظرة iPhone 12، حيث كشفت التسريبات الجديدة سعة التخزين الخاصة بإصدارات تشكيلة آبل امرتقبة.ووفقا لما ذكره موقع “gsmarena” التقني، سيأتي هاتف آيفون 12 بسعة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت، بينما ستتمتع الإصدارات المميزة بسعة أكبر بحجم 128 جيجابايت و256 جيجابايت، […]

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