2020/10/02 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض قاض أميركي يوم الخميس إلغاء دعوى تتهم بنك خلق التركي المملوك للدولة، بمساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأميركية.

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