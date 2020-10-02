2020/10/02 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي ندّد بتدخّل جماعات متشددة في النزاع في منطقة ناغورنو قره باغ، أنّه سيتّصل بنظيره التركي، رجب طيب إردوغان، ليُطالبه بـ"تفسيرات"، داعياً حلف شمال الأطلسي إلى مواجهة تصرّفات أنقرة العضو في الحلف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون سيطلب "تفسيرات" من تركيا بشأن "مرتزقتها" في قره باغ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون سيطلب "تفسيرات" من تركيا بشأن "مرتزقتها" في قره باغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).