السعودية تفرض ضريبة جديدة على العقارات وتعفيها من القيمة المضافة

2020/10/02 | 05:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد أمر ملكي أصدره الملك سلمان الجمعة بأن المملكة العربية السعودية ستعفي المعاملات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 بالمئة وستفرض بدلاً من ذلك ضريبة جديدة بنسبة 5 بالمئة على الصفقات العقارية.

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