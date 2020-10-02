أرسنال يقصي ليفربول من كأس الرابطة ويضرب موعدا مع السيتي

2020/10/02 | 05:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكمل أرسنال عقد الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم بفوزه على ليفربول 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي .

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