اعتقالات وتعذيب وفحوص عذرية.. تقرير يرصد الانتهاكات ضد المثليين بمصر

2020/10/02 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس إن الحكومة المصرية تواصل استهداف المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا "بطريقة "ممنهجة" من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب وغيرها من أشكال الإساءة، بما في ذلك "اختبارات العذرية" القسرية.

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