هل خدع تشلسي ريال مدريد بصفقة هازارد المكلفة؟

2020/10/02 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الإصابات المستمرة للنجم البلجيكي، إيدن هازارد، غضب وخيبة مشجعي نادي ريال مدريد، خاصة وأنهم كان يأملون أن يكون نجم "منتخب الشياطين الحمر" خير بديل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر صفوف النادي الملكي إلى يوفنتوس الإيطالي.

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