بينها 3 عربية.. قائمة المدن

2020/10/02 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير خاص لموقع " إنكيفي" عن قائمة أكثر المدن إبداعا، إذ جاءت العاصمة الفرنسية باريس أولا على رأس مدن عالمية مختلفة.

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