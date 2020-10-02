العراق.. المشتركة تنفي اعتقال مطلقي الصواريخ على أربيل

2020/10/02 | 07:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت العمليات المشتركة في العراق اعتقال المجموعة الإرهابية التي استهدفت قاعدة الحرير التي تضم قوات اميركية في محافظة أربيل بعدد مِن الصواريخ....

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