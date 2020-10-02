الانتخابات الأميركية قد تحدد مستقبل الأسد

2020/10/02 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ما يقرب من 10 سنوات على اندلاع الحرب السورية، التي راح ضحيتها أكثر من نصف مليون شخص وتشرد نحو 17 مليون آخرين، يعتقد الكثيرون أن استمرار الحرب وبقاء الأسد في السلطة يتوقف بشكل كبير على الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر القادم.

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