2020/10/02 | 07:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، مصادقة الوزير حسن محمد التميمي على مجموعة من القرارات بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة العراقية تزف بشرى لخريجي المعاهد الطبية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة العراقية تزف بشرى لخريجي المعاهد الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).