2020/10/02 | 07:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء، يحيى رسول، القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي كركوك ونينوى. ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين في كركوك ونينوى) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين في كركوك ونينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).