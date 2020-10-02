وفاة الأب الروحي للإيزيديين في العراق والعالم

2020/10/02 | 07:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العراق والعالم البابا شيخ خرتو حجي إسماعيل، في إحدى مستشفيات محافظة أربيل....

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