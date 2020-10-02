التحديات التي تواجه الموازنة العامة في العراق لعام 2021 - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/02 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرف الموازنة بأنها عبارة عن بيان تقديري لنفقات وايرادات الدولة عن مدة مستقبلية تكون عادة سنة.



وتتطلب تقديمها من الحكومة التي تعدها الى البرلمان ورئيس الجمهورية للمصادقة عليها .



وهي اداة رئيسة من ادوات السياسة المالية تعكس رؤية الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تحقيق اهدافها.



وبناء على ذلك فإن الموازنة العامة للدولة ما هي الا خطة مالية يتم على اساسها اتخاذ القرارات الخاصة بالنفقات العامة ل ......





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