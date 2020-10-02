2020/10/02 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع العراقية اعتقال الخلية المسلحة التي استهدفت محافظة أربيل في إقليم كردستان بعدد من الصواريخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع العراقية تعلق على أنباء اعتقال "خلية صواريخ أربيل") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع العراقية تعلق على أنباء اعتقال "خلية صواريخ أربيل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).