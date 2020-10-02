المشتركة توضح بشأن اخبار اعتقال مطلقي الصواريخ على اربيل

2020/10/02 | 08:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت العمليات المشتركة، الخميس، اعتقال المجموعة الإرهابية التي استهدفت محافظة أربيل بعدد مِن الصواريخ.

وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (2 تشرين الاول 2020)، ان" التصريحات التي نسبت لقيادة العمليات باعتقال المجموعة الارهابية التي استهدفت محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة عجلة نوع كيا عارية عن الصحة".

وطالبت القيادة وسائل الاعلام بتوخي الدقة في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات.

وكانت قيادة العمليات المشتركة اعلنت يوم امس ان مجموعة "أرهابية"، اقدمت على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة وسقطت هذه الصورايخ شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين.

واكدت صدور توجيهات عليا بتوقيف امر القوة المسؤولة عن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري.

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