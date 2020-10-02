إصابة ترامب والسيدة الأولى بفيروس كورونا

2020/10/02 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بوباء كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

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